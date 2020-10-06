Нижегородского дальнобойщика будут судить за гибель пассажира до Тюмени

Фото: прокуратура Тюмени

Водитель тягача Volvo – 53-летний житель из Нижегородской области взял по дороге попутчика до Тюмени. Компаньон прихватил с собой бутылку водки, так в дороге оба выпивали.

В Тюмени же, проезжая по улице Федюнинского, пьяный дальнобойщик не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение, а потом в попутный «Камаз». Пассажир Volvo вылетел через лобовое стекло – он не был пристегнут ремнем безопасности. От полученных травм попутчик скончался.

Дорожный инцидент произошел 11 августа, из-за ДТП было парализовано движение на оживленной трассе, так как автомобиль Volvo перегородил дорогу.

Сегодня обвиняемый по решению суда заключен под стражу: нижегородцу предъявили обвинение в совершении преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Тюмени.