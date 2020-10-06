Пожилую тюменку 89 лет избавили от межпозвоночной грыжи

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Прооперировали возрастную пациентку нейрохирурги ОКБ № 2. 89-летнюю тюменка страдала от болей в позвоночнике. Физиотерапия и консервативное лечение ей не помогали, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

– Операции по поводу грыж мы проводим ежедневно. И возраст – не противопоказание к лечению. Если есть возможность дать жить полноценно, риск оправдан, – сказал нейрохирург ОКБ № 2 Сергей Дерябин.

Операции на позвоночнике в больнице проводят по щадящей методике под рентгенологическим контролем, с применением современного операционного нейромикроскопа, который больница приобрела в рамках нацпроекта «Здравоохранение».