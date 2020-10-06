Тюменка «подарила» телефонным мошенникам 400 000 рублей

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Тюменка попалась на уловки телефонного мошенника и потеряла крупную сумму денежных сбережений – ущерб составил 400 000 рублей. Преступник действовал по отработанной схеме, не раз уже рассказанной в СМИ.

Мошенник позвонил женщине, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что прямо сейчас неизвестные пытаются произвести несанкционированное оформление кредита. Манипулятор давил психологически, предложил жертве поскорее перевести деньги на другой банковский счет, чтобы пресечь мошеннические операции. Доверчивая тюменка выполнила все условия звонившего – перевела через мобильное приложение на «безопасный» счет 400 000 рублей. Только спустя время она осознала, что разговаривала с лжесотрудником и обратилась в правоохранительные органы.

Полиция Тюмени проводит комплекс мероприятий по установлению личности телефонного мошенника. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

– Тюменские полицейские настоятельно рекомендуют гражданам при получении информации о блокировании банковской карты, ни в коем случае не следовать инструкциям, предложенным по телефону или написанным в сообщении, а немедленно обратиться за информацией в отделение банка, клиентом которого вы являетесь, – сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.