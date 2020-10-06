В селах Ишимского района построят два модульных ФАПа

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Два новых модульных ФАПа установят в ишимских селах Клепикова и Синицына. Возведение начнут уже на следующей неделе. Работы завершат до конца 2020 года. В них будут работать фельдшеры, сейчас эти специалисты работают в других помещениях, отмечает оперштаб региона.

Кроме того, в Ишимском районе появится информационно-библиотечный центр. Его откроют на базе библиотеки карасульской школы в первой декаде декабря. Помещение уже отремонтировали, проложили оптоволоконный кабель, обеспечив юных читателей высокой скоростью интернета.

– Теперь у школьников появится возможность подключиться к различным образовательным платформам и получить доступ к читальным залам президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, – отмечают организаторы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил главе Ишимского района Сергею Ломовцеву взять ход работ на объектах под личный контроль, дополняет оперштаб региона.