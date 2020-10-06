За «меф» на 20 лет: в Тюмени посадили двух наркодельцов

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Тюменцев-наркодилеров поймали практически с поличным, за что спасибо бдительному наряду ДПС. Автоинспекторы ночью дежурили на улице Щербакова в Тюмени. Было около часа ночи, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mazda 3 для рядовой проверки документов. Однако водитель и пассажир показались служителям правопорядка нетрезвыми.

Патрульные решили досмотреть иномарку. В результате у водителя и в машине инспекторы изъяли свертки – более 15 граммов мефедрона (среди наркоманов известный как «меф»). Синтетический наркотик подельники намеревались сбыть через «закладки».

– Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего и 37-летнего жителей. Они признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 п. «г» и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере»), – сообщила прокуратура областного центра.

Подсудимым назначили десять лет плюс десять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.