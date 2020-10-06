Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ на уровне «B2»

Фото: Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные депозитные рейтинги в иностранной и национальной валютах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В2» с позитивным прогнозом.

– Подтверждение рейтинга банка на уровне «В2» с позитивным прогнозом отражает высокий уровень капитала и ликвидности банка, его устойчивую операционную выручку, – отметило рейтинговое агентство.

Ранее, в июле 2020 года, российское агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка с прогнозом «Стабильный», что было обусловлено, по мнению аналитиков агентства, адекватной оценкой достаточности капитала банка, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности при удовлетворительной оценке бизнес-профиля.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.