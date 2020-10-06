Квартирные аферисты оставили без жилья восьмерых тюменцев

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Более девяти миллионов рублей «заработали» на детях-сиротах и слабых на алкоголь горожанах квартирные аферисты. Мошенники входили в доверие к своим жертвам, поили алкоголем и убеждали, что можно выгодно и быстро продать их жилье. Бумажную волокиту дельцы брали на себя.

Схема работала четыре года – с 2011 по 2015 годы. Большинство квартир были в муниципальной собственности, их приватизировали и продавали. А деньги аферисты забирали себе. К слову, злоумышленниками оказались 54-летний и 32-летний жители Тюмени.

– Потерпевшими по делу признаны восемь человек. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 9,2 миллиона рублей, – сообщает прокуратура Тюмени. – Установлено, что в 2011 – 2015 годах старший по возрасту злоумышленник совершил шесть мошенничеств по завладению жильем граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, а также лиц из числа детей-сирот. Из них два преступления – вместе с сообщником.

Приговор по уголовному делу вынес Калининский районный суд Тюмени: первый подсудимый признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Второго афериста ждет наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Суд назначил старшему подельнику пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, преступника взяли под стражу в зале суда. Сообщника осудили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на то же время.

Также суд удовлетворил три заявленных иска на сумму более 2,1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.