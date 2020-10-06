Движение по Ленина в Тюмени откроют 8 октября

Фото: "Росводоканал Тюмень"

Нарушение свода самотечного железобетонного коллектора на улице Ленина обнаружили специалисты «Росводоканала Тюмень» в процессе телеинспекции. Руководство решило заняться внеплановым ремонтом аварийного участка сетей, чтобы избежать обрушения дорожного полотна.

– По технологии «трубы в трубе» будет восстановлен поврежденный участок коллектора протяженностью более 40 метров. Такая технология позволяет ограничить объемы земляных работ и значительно продлить срок службы сетей. Расстояние между трубами будет зацементировано, что позволит увеличить прочность трубопровода, пролегающего под оживленной автодорогой, – рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Восстановительные работы не потребуют отключения водоснабжения. Завершить ремонт и открыть движение по улице Ленина планируют 8 октября.