Для российских учителей важнее внимание учеников, чем подарки, показал результат опроса

Фото: pixabay.com

Респондентам было задано девять вопросов об их интересах, предпочтениях, необычных подарках ко Дню учителю. На вопрос «Что Вам обычно дарят ко Дню учителя?» 72% учителей ответили цветы, 53 % конфеты, 40 % праздничные открытки, также в лидерах оказался такой знак внимание от учеников, как стихотворение или песня.

При этом, отвечая на вопрос: «Что Вы бы хотели получить в качестве подарка?», самыми популярными ответами стали «внимание учеников» (38%) и «поддержка и признание от выпускников» (25%).

Интересные результаты показал открытый вопрос (без вариантов ответов) «Как оригинально и необычно Вас поздравляли с Днем учителя?». Самыми оригинальными подарками стали: Пряник в виде классной школьной доски, экскурсия на аттракционы, флешмоб, домашний кролик, кричали под окнами квартиры «Мы Вас любим».

Организаторы исследования также задали следующие вопросы:

Розы – 44,6%, Хризантемы – 25%, Ромашки – 19,2%, Орхидеи- 17,5%, Тюльпаны- 15,2%

Кошки – 48,8%, Собаки – 28,5%, Рыбки – 7,3%, Попугай- 2,8%

Полина Гагарина – 21,1%, Фредерик Шопен- 15,7%, Сергей Лазарев – 14,8, Земфира – 13,8%

Александр Пушкин – 23,8%, Михаил Булгаков – 19,3%, Александр Дюма – 14,8%, Антон Чехов и Михаил Шолохов – 12, 5%

«Мастер и Маргарита» – 14,2%, «Приключения Шерлока Холмса» – 13,8%, «Евгений Онегин» – 8,5 %, «Война и мир» - 6, 9 %

Последний вопрос, на который ответили педагоги: «От кого из российских актеров, артистов, музыкантов, деятелей культуры, науки и искусства Вам бы хотелось получить поздравление в этот день?».

По результатам опроса в Топ-5 знаменитостей, от которых учителя больше всего хотели бы поздравлений в День учителя: Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Филипп Киркоров, Чулпан Хаматова.

Опрос проводился в рамках проекта «Мы - Учителям», в рамках которого театры, музеи, книжные издания, образовательные фонды и онлайн-платформы размещают на сайте мы-учителям.рф специальные предложения учителей. Цель проекта – показать, что общество высоко ценит труд работников образования, чей выбор жизненного пути связан с просвещением и воспитанием подрастающего поколения.

Организатором проекта выступила социально ориентированная некоммерческая организация Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» (Обрсоюз) при поддержке Российских студенческих отрядов (РСО) и общественной организации «Единая независимая ассоциация педагогов» г. Москвы.