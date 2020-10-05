Тюменские врачи спасли грудничка от ожога йодом

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После полуночи 4 октября десятимесячный тюменец не на шутку перепугал мама, папу и врачей скорой помощи. Ребенок получил химический ожог, вылив на себя раствор йода. Лицо и передняя часть туловища – около 54 % тела – покрылись темной жидкостью. Родители поспешили оказать ему первую помощь: промыли поврежденный участок под проточной водой, на всякий случай прополоскали рот. И пока мама ласковыми словами успокаивала сына, отец вызывал скорую помощь.

Звонок поступил в неотложку в 0.10, вызов сразу передали ближайшей свободной бригаде, на месте медики были уже через четыре минуты. Врачи исключили ожог полости рта, поскольку язык и слизистые были чистые и розовые. К этому времени кожа малыша на лице, груди и животе покраснела и отекла. Врач и фельдшер быстро и аккуратно наложили, повязку и обезболили. Через 20 минут маленький пациент находился под наблюдением специалистов ОКБ № 1.

– Мальчику медики скорой помощи желают скорейшего выздоровления и обращаются к взрослым – родителям, бабушкам и дедушкам: храните лекарства, бытовую химию и другие опасные предметы в недоступных для детей местах, – обращается пресс-служба скорой помощи к тюменцам.

Специалисты напоминают, что спиртовой раствор йода может вызвать ожог кожи и слизистых. В таком случае необходимо сразу промыть поврежденный участок проточной водой. При появлении пузырей, зуда на кожных покровах – дать лекарство для предотвращения и устранения симптомов аллергических реакций. И обязательно нужно обратиться за медицинской помощью.

– Не использовать народные средства, которые могут лишь усилить ожог и ухудшить состояние пациента. На ожоговые раны не нужно наносить зубную пасту, крахмал, картофельное пюре – вызывает микроповреждения кожи и воспаление. Самое доступное, безопасное и эффективное средство первой помощи — это вода. Обильно промойте место повреждения проточной водой; если опасную жидкость ребенок глотнул, прополощите рот, наклонив голову ребёнка вперёд. После предложите выпить воды. И не заставляйте, если ребенок откажется, а если согласится, пусть пьёт столько, сколько захочет, – поделился простым алгоритмом действий в критической ситуации врач скорой помощи.

Врач отметил, что выпитая вода промоет пищевод и разбавит концентрацию попавшего вещества в желудок. При этом категорически запрещено до прибытия медиков самостоятельно вызывать рвоту, это приведет к повторному ожогу.

Всего за минувшие выходные, с 3 по 4 октября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 068 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 610 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставлены 490 пациентов.

За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 1 473 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления, температуры, боль в пояснице и прочее.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 313 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.