В Тюмени женщина, которая не хотела работать, попросилась в тюрьму

Суд удовлетворил желание женщины Фото: pixabay.com

Из любой ситуации всегда есть выход, это доказала жительница Тюмени. Она настолько не хотела работать, что добровольно попросилась в тюрьму.

10 января 2020 года Казанский районный суд Тюменской области обязал женщину к году исправительных работ, но вердикт суда её не устроил.

После того как суд вынес решение, её устроили на работу, но туда женщина так и не явилась. Своё поведение она объяснила тем, что работать ей абсолютно не хочется и она предпочла бы лишение свободы взамен трудовой занятости.

Желание тюменки – закон. Суд удовлетворил желание женщины и отправил её в колонию-поселение на 3 месяца и 21 день.