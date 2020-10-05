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В Тюмени женщина, которая не хотела работать, попросилась в тюрьму

Теперь она проведет 3 месяца и 21 день в местах лишения свободы
Виктория Стеблова
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Суд удовлетворил желание женщины

Суд удовлетворил желание женщины

Фото: pixabay.com

Из любой ситуации всегда есть выход, это доказала жительница Тюмени. Она настолько не хотела работать, что добровольно попросилась в тюрьму.

10 января 2020 года Казанский районный суд Тюменской области обязал женщину к году исправительных работ, но вердикт суда её не устроил.

После того как суд вынес решение, её устроили на работу, но туда женщина так и не явилась. Своё поведение она объяснила тем, что работать ей абсолютно не хочется и она предпочла бы лишение свободы взамен трудовой занятости.

Желание тюменки – закон. Суд удовлетворил желание женщины и отправил её в колонию-поселение на 3 месяца и 21 день.

Криминал