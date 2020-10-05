Ишимец угнал «Запорожец», а ЗАЗ подвел в погоне

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Дело было в поселке Никольский Ишимского района. Патрульные полиции обратили внимание на автомобиль марки ЗАЗ. Водитель явно пытался избежать встречи с полицейскими: заметив проблесковые маячки, автолюбитель съехал на обочину и выключил фары. Когда к «Запорожцу» приблизился автопатруль, ЗАЗ резко тронулся с места, съехал с обочины в поле и застрял.

Полицейские задержали 49-летнего автомобилиста. Гражданин признался, что около 22.00 сел в автомобиль, дверь которого оказалась открытой. Путем скручивания проводов он завел «Запорожец» и поехал домой.

Оказалось, что машина принадлежит 45-летнему жителю Никольского. О том, что у него угнали «Запорожец», потерпевший узнал от полицейских. Злоумышленнику же грозит статья 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)» и до пяти лет лишения свободы.