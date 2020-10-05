Пьяная автоледи сбила насмерть женщину

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Дорожная трагедия произошла на улице Широтной в Тюмени. Семья из Урая приехала в областную столицу в гости к родным и друзьям. Около трех часов ночи они прогуливались по городу. 12-летний сын на зеленый перебежал дорогу первым, за ним шли родители. Когда супруг увидел приближавшийся автомобиль, он резко отскочил вперед и потянул за собой жену, но спасти ее не успел – ее сбила иномарка.

За рулем Volkswagen Polo была 30-летняя автоледи, тюменка оказалась выпившей. После происшествия она скрылась с места ДТП, но вскоре вернулась.

Прокуратура Тюмени обвиняет тюменку в совершении преступления по пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения).

– Как следует из материалов уголовного дела, около трех часов ночи 15 августа 2020 года автоледи въехала на пешеходный переход у дома № 156/1 на ул. Широтной в состоянии опьянения на запрещающий сигнал светофора и насмерть сбила 36-летнюю жительницу Урая (ХМАО), – подчеркивает прокуратура. – Обвиняемая признала свою вину в ДТП, по решению суда находится под домашним арестом.

Материалы дела направлены на рассмотрение в Ленинский районный суд Тюмени. Автоледи грозит лишение свободы от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.