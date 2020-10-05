В Тюмени ищут автомобилиста, сбившего ребенка на велосипеде

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Очевидцев дорожного происшествия, произошедшего 2 октября в Тюмени, просят отозваться сотрудники Госавтоинспекции. На перекрестке улиц Тимуровцев и Лобкова в 16.50 серебристый автомобиль ВАЗ-2112 сбил 11-летнего велосипедиста, передает «Мегатюмень».

В результате ДТП ребенок получил ушиб. По данным ГИБДД, юный велосипедист переезжал улицу вне пешеходного перехода.

Сначала водитель «Лады» остановился и подошел к мальчику, но после уехал. Очевидцем происшествия стал водитель автомобиля Chevrolet, который ехал позади. Других свидетелей просят позвонить по номерам: 291-488, 291-499.