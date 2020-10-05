Еще один моногоспиталь открыли в Тюмени

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Моноинфекционный госпиталь для приема пациентов с коронавирусной инфекцией средней степени тяжести открыли сегодня, 5 октября, в здании по адресу ул. Новая, 2.

Ранее там располагались Центр профилактики и борьбы со СПИД и областной наркологический диспансер, сообщает оперштаб региона.

– По всем стандартам были переоборудованы помещения, организовано зонирование, подготовлен персонал. В связи с этим изменилась маршрутизация пациентов Центра профилактики и борьбы со СПИД и областного наркологического диспансера. Подробности изменений расписаний работы можно узнать на официальных сайтах ведомств и по ссылкам: http://aids72.ru/, www.ond72.ru, – пояснил оперштаб.

В связи с этим изменилась маршрутизация пациентов Центра профилактики и борьбы со СПИД, дополняет департамент здравоохранения региона.

С 6 октября 2020 года врачи – эпидемиологи, педиатры, акушер-гинеколог, дерматовенеролог, психиатр-нарколог – будут вести прием по адресу ул. Республики, 5.

С 7 октября 2020 года доверенные врачи, терапевты, психолог, узкие специалисты ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» будут вести прием по адресу ул. Червишевский Тракт, 5, строение 1.

Для удобства пациентов специалисты Центра профилактики и борьбы со СПИД организовали прием анализов и выдачу лекарственных препаратов по любому из этих адресов: ул. Республики, 5, ул. Червишевский Тракт, 5, стр. 1. Усилена работа выездной службы центра.

Также изменилась маршрутизация областного наркологического диспансера. Экстренная помощь по-прежнему будет оказываться по адресу ул. Новая, 2. Через отдельный вход (отделение для оказания помощи лицам в состоянии опьянения) организовано приемное отделение и сформированы палаты. Плановая госпитализация пациентов будет осуществляться на базе областной клинической психиатрической больницы: п. Винзили, ул. Сосновая, 19. Реабилитация пациентов будет осуществляться на базе областного центра профилактики и реабилитации и других реабилитационных центров.