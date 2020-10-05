В Тюмени усилили контроль соблюдения режима повышенной готовности

Фото: оперштаб Тюменской области

Восемь административных дел со штрафами до 300 000 рублей – таков итог рейдов специалистов департамента потребительского рынка за прошлую неделю. Об этом сообщил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров. Из-за увеличения нарушений в регионе усилен контроль по соблюдению требований режима повышенной готовности.

Департамент потребительского рынка и Роспотребнадзор Тюменской области совместно провели 37 проверок объектов торговли, продуктовых магазинов, торговых центров, кинотеатров, парикмахерских.

– В первую очередь были проверены продуктовые магазины: от небольших магазинов у дома до крупных супермаркетов. Проверили магазины непродовольственных товаров, торговые центры и кинотеатры, объекты общественного питания, рестораны, кафе, бары, столовые, кулинарии и объекты предоставления услуг населению – парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры. Отмечу, что в ходе проведения мероприятий за прошедшую неделю мы наблюдали достаточно ответственное отношение к требованиям режима повышенной готовности и требованию масочного режима, – сказал Сидоров.

Однако на прошлой неделе нарушения зафиксированы на 23 объектах. Основные нарушения – отсутствие разметки социальной дистанции и дезинфицирующих средств, несоблюдение масочного режима, ненадлежащая уборка и другое. Многие нарушения были устранены непосредственно в ходе проверок либо после их завершения, отметил Сидоров.

По результатам проверок департамент потребительского рынка возбудил восемь дел об административных нарушениях, предприятиям грозят штрафные санкции до 300 000 рублей.

Контрольные мероприятия продолжат в усиленном режиме, теперь их будет в три раза больше. В планах на предстоящую неделю, помимо предприятий торговли и обслуживания населения, проверить банные комплексы, спа, базы отдыха.