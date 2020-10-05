Движение по Ленина в Тюмени перекрыто: мог провалиться асфальт

Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Внеочередной ремонт канализационного коллектора на улице Ленина начал «Росводоканал Тюмень». Телеинспекция сетей водоотведения показала нарушение свода самотечного железобетонного коллектора. Чтобы избежать обрушения дорожного полотна, руководство «Росводоканала» решило заменить аварийный участок сетей.

– Изношенную железобетонную трубу диаметром 600 мм заменим на полиэтиленовую. Современные материалы не подвержены газовой коррозии и прослужат полвека, – пояснил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Ремонт проведут открытым способом, движение по улице Ленина перекрыто частично.

– На время проведения работ отключение водоснабжения не планируется, – дополнило ведомство.