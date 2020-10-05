Тюменскому туристу через суд вернули деньги за путевку в Турцию

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Тюменец приобрел путевку в Турцию, путевку подбирали, бронировали вместе с туроператором. Поехать в отпуск путешественник должен был в апреле, однако еще в марте Россия из-за мировой пандемии закрыла границы государства, впрочем, как и Турция. Само собой, отпуск тюменец провел в самоизоляции, как и все в стране. Тогда он решил расторгнуть договор с турфирмой и вернуть деньги, но компания воспротивилась этому.

Потребитель обратился к специалистам Управления Роспотребнадзора по Тюменской области с заявлением, он попросил помощи «в судебной защите в связи с нарушением его прав туроператором по возврату денежных средств за несостоявшуюся поездку в Турецкую Республику».

Роспотребнадзор в интересах потребителя обратился в Центральный районный суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств, уплаченных по договору о реализации туристского продукта, неустойки за нарушение сроков удовлетворения отдельных требований потребителя, компенсации морального вреда и предусмотренного законом «О защите прав потребителей» штрафа.

– При рассмотрении искового заявления судьей Центрального районного суда Тюмени утверждено мировое соглашение, согласно которому туроператор обязался возвратить потребителю денежные средства, уплаченные за турпродукт. Определение вступило в силу (дело №2-4253/2020), денежные средства в согласованный мировым соглашением срок возвращены потребителю, – сообщило итог спора ведомство.