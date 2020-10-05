Тоболяк украл запчасти на мотоцикл, чтобы отремонтировать свой

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Поклонника автотехники из Тобольска будут снова судить за кражу. 21-летний угонщик на этот раз наследил в Вагайском районе – в поселке Первомайске. Здесь к полицейским с заявлением обратилась женщина, обнаружившая взлом гаража и пропажу.

Около полуночи неизвестный отогнул металлические ворота гаража и похитил хранившиеся запчасти для мотоцикла ИЖ «Юпитер-5», сообщила пострадавшая. По горячим следам сотрудники угрозыска задержали подозреваемого. Неоднократно судимый за угон автомобиля, разбой и кражи парень пояснил, что детали потребовались ему для ремонта собственного мотоцикла той же модели.

– Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – сообщили полицейские.