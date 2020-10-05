Тюменский театр «Контраст» едет на фестиваль в Воронеж

Фото: пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

В минувшее воскресенье, 4 октября, в театральном центре «Космос» подвели итоги фестиваля «Шоу-кейс тюменских театров». Жюри отсмотрело восемь спектаклей семи коллективов, только одна постановка отправится на фестиваль независимых театров «ЦЕНТР».

Шоу-кейс тюменских театров открыл новый сезон в «Космосе», в нем приняли участие Мастерская современного танца, театр танцевальных форм «Контраст», театральная мастерская «Будильник» и другие. По итогу трех дней эксперты выбрали одну работу – постановку Demon_pattern театра танцевальных форм «Контраст». Спектакль-победитель войдет в программу фестиваля независимых театров «ЦЕНТР» весной 2021 года.

– В Воронеже проходит фестиваль независимых театров «ЦЕНТР», где маленькие театры могут обменяться опытом и заявить о себе. Нам пришла идея сделать подарок в виде поездки на другой фестиваль, потому что это хорошо мотивирует. Это отличный опыт – съездить в другой город и посмотреть, как там работает театр, – поделилась эксперт фестиваля театральный критик, программный директор фестиваля «ЦЕНТР» Анастасия Цымбал.

В экспертную комиссию также вошли театровед Варвара Цыпина режиссер, хореограф, создатель спектакля-лауреата премии «Золотая маска – 2017» the_Marusya Александр Андрияшкин, театральный критик, продюсер, член экспертного совета фестиваля «Золотая маска» Оксана Ефременко.