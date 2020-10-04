Тюменский тренер поделилась, как правильно носить тяжести Фото: pixabay.com

Тренер по фитнесу Ольга Дехтевич рассказала изданию «Вслух.ру», как правильно носить тяжести. Итак, главное правило – равномерное распределение нагрузки и симметричная работа рук.

– Любую тяжесть необходимо поднимать за счет активизации кора. Кор – это всё, что между ребрами и тазом по всей окружности, включая поясничный отдел, косые мышцы, а также поперечную и прямую, – уточнила тренер.

Она добавила, что также сюда относится тазовое дно и нижняя часть живота.

– Нужно подтянуть ягодицы и низ живота, – акцентировала внимание Дехтевич.

Например, в случае с мешком картошки сперва его нужно положить на пол или землю плашмя. Затем следует присесть, напрячь пресс и поднять сперва самого себя, а потом уже мешок, при этом закидывать его на спину не нужно. Несем перед собой на руках.

Кстати, приседать советуют и за тяжелыми пакетами. Также лучше разложить продукты таким образом, чтобы вес пакетов был одинаковым. Если же речь о большой сумке, то следует перекладывать ее из одной руки в другую. Спина всегда должна быть прямой.

Добавим, если вы долго сидели на стуле и пришло время встать, необходимо отвести назад ногу, опереться руками о колени и подняться.