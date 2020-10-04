Ажиотаж на продукты питания в Тюменской области не наблюдается

Ажиотажа на продукты питания в Тюменской области не наблюдается Фото: pixabay.com

Ситуацию на потребительском рынке Тюменской области специалисты оценили как стабильную, ажиотажного спроса на продукты питания нет.

Как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, индекс потребительских цен на продукты питания в регионе в январе − декабре прошлого года к аналогичному периоду предыдущего года составил 105,02 %. Это соответствует среднему уровню показателя по России – 105,05%.

Правительство области осуществляет комплекс мер по развитию конкуренции на продовольственном рынке региона как основного фактора влияния на сбалансированное ценообразование рынка продовольственных товаров.

Производится поддержка сельхозпроизводителей области, организуются мероприятия по реализации проектов «Покупаем тюменское» и «Продаем тюменское». Проходят ярмарки по продаже продуктов питания и сельскохозяйственной продукции без посредников и торговых наценок.

По информации от «Тюменской линии», в городах и районах области регулярно проводят ярмарки по расширенной продаже продукции, в которых принимают участие сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой, а также перерабатывающей промышленности.