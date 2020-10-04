Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 октября 2020 года увеличилось на 93 человека Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 93 новых случая заболевания, всего с начала пандемии – 9858. Также среди заразившихся находятся семь детей.

Под медицинским наблюдением остаются 1074 человека, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее за весь период пандемии COVID-19 в регионе скончались 40 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Из хороших новостей: за минувшие сутки девять человек излечились от болезни, за весь период – 7714 жителей.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 8481 человек с COVID-19, с начала периода – 1 215 001. Выздоровевших – 3284, за весь период выздоровели 979 143. Умерших – 107, с начала периода – 21 358.