Агроном пояснил тюменцам, как обращаться с зелеными помидорами Фото: pixabay.com

Зачастую помидоры собирают с кустов еще зелеными. Так, перед заморозками садоводы убирают даже недозревшие томаты, чтобы они не попортились при минусовой температуре. Садовод и агроном Вера Малинина подробно объяснила, что нужно сделать, чтобы помидоры дозрели.

– Сперва нужно правильно их собрать. Осмотрите, нет ли повреждений, гнили или грибка. Берите только здоровые и целые помидоры. Затем каждую насухо вытрите. Только после этого можно укладывать на дозаривание или хранение, – сообщила эксперт изданию «АиФ – Западная Сибирь».

Чтобы зеленые помидоры покраснели, достаточно просто сложить их в коробку, накрыть темной тканью и убрать в теплое и сухое место. Чем теплее в помещении, тем быстрее закраснеют томаты. Кроме того, чтобы ускорить процесс, к зеленым можно подложить один красный. Он будет выделять этилен, приводящий к ускоренному процессу созревания.