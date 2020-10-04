Современная аппаратура сохраняет жизни и здоровье тюменцев Фото: pixabay.com

Врачи лучевой диагностики городской поликлиники №1 г. Тюмени подводят первые итоги работы современной цифровой техники. В декабре прошлого года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» здесь появились сразу три новых аппарата – флюорограф, маммограф и рентгенологический.

Оборудование экспертного класса обеспечивает беспрецедентный уровень четкости изображений при минимальной лучевой нагрузке, но самое главное - позволяет выявить многие заболевания на ранней стадии, в том числе и онкологические.

В конце прошлого года пациент поликлиники стал одним из первых, кому диагностика была проведена на новом рентген-аппарате. Тогда в лёгких было чисто. А во время недавнего очередного обследования врачи увидели в просвете бронха небольшое новообразование и сразу направили мужчину на дообследование к онкологам. Подозрения подтвердились, и сейчас он проходит курс специального лечения.

«Снимок один, но можно обрабатывать компьютерные изображения: добавлять яркость, четкость, масштабировать и в автоматическом режиме проводить необходимые измерения», - рассказала о преимуществах новой техники Мария Сергиенко, заведующая отделением лучевой диагностики поликлиники.

Врачи отмечают удобство и надёжность комплексов для проведения исследований. Ежедневно специалисты проводят лучевую диагностику примерно трем сотням пациентов – на четверть больше, чем на аналоговых аппаратах.