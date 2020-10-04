Автоэксперт рассказал тюменцам, как ездить в туман

И при какой видимости разрешено включать противотуманные фонари Фото: pixabay.com

И почему запрещено включать дальний свет фар

Утренние и вечерние туманы стали для тюменцев привычным делом, горожане делятся эффектными снимками в соцсетях и придумывают картинки, дорисовывая к фото фантастические сюжеты. Однако это природное явление может таить и опасность, особенно для автомобилистов, так как ухудшает видимость.

В областной госавтоинспекции рекомендуют без крайней необходимости не садиться за руль, если на улице сильный туман. Если же поездку не отложить, то нужно быть максимально внимательным и осторожным.

Автоэксперт, водитель с 27-летним стажем Иван Кармыхин рассказал, какие простые правила нужно соблюдать в туманную погоду. Самое главное – перед поездкой проверить исправность фар автомобиля, смыть с них грязь при необходимости. Удостоверьтесь также, что лампочка заднего хода тоже загорается при включении соответствующей скорости.

- Нужно помнить, что запрещено в туман включать дальний свет фар, это небезопасно в первую очередь для сидящего за рулем. Все просто: мельчайшие капельки воды в воздухе отражают и возвращают лучи света обратно, и получается, что водитель сам себя ослепляет или дорога начинает отсвечивать. В такую погоду включаем только ближний свет, не зря только при его активации во многих марках авто подключаются противотуманные фары. При габаритах или на дальнем они просто не сработают, - говорит эксперт.

Кстати, передние противотуманные фары рекомендуется использовать, если видимость менее 300 метров. А задние противотуманные фонари – при видимости на дороге менее 100 метров, иначе они будут слепить водителя транспортного средства, следующего позади вас.

Также сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, а во время тумана и вовсе двигаться на 20-30 км/ч тише максимально разрешенной на том или ином участке дороги скорости.//Мегатюмень"