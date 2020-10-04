Погода на 4 октября в Тюмени: в течение дня пройдет небольшой дождь Фото: pixabay.com

В воскресенье, 4 октября, в Тюмени ожидается переменная облачность и временами незначительный дождь. Утро будет облачным, но после обеда начнёт накрапывать дождь, который закончится ближе к концу вечера.

Днём столбики термометров покажут +5 градусов, а к вечеру температура опустится до +9. Ночью похолодает до +1. Весь день будет дуть северо-западный ветер с переходом на западный, от 2 до 5 м/с.

По народному календарю 4 октября наступал Кондрат да Ипат. Этот день наши предки считали днём плодородия и земледелия.

Считали, что погода простоит без изменения четыре недели. Кроме того, знали, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной.