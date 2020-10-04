Несовершеннолетние автоинспекторы Тюмени приготовились к конкурсу

Юные тюменские автоинспекторы готовятся к конкурсу Фото: pixabay.com

Более 120 юных инспекторов движения из всех районов Тюменской области примут участие в конкурсе «Безопасное колесо». Он пройдет в детском лагере «Остров детства» на лагерной смене по безопасности дорожного движения.

Участники регионального конкурса уже победили в отборочных онлайн - соревнованиях в городах и районах Тюменской области. Ребята совершают большую работу по дорожной безопасности в своих муниципалитетах с малышами, своими сверстниками и даже со взрослыми участниками дорожного движения.

Известно, что в программе конкурса пройдут соревнования в фигурном вождении велосипеда, знании правил движения на дороге и ОБЖ, умении оказать первую помощь человеку, а также выступление в творческом конкурсе.

Служащие ГИБДД региона проведут с ребятами тренинги по езде на велосипедах в автогородке. Также пройдет демонстрация новых жилетов. В этих самых жилетах юные инспекторы заступят на дежурство на улицах и дорогах для проведения профилактической работы.