Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 октября 2020 года увеличилось на 91 человека

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе зафиксирован 91 новый случай заболевания, всего с начала пандемии – 9 765. Также среди заразившихся находятся трое детей.

Под медицинским наблюдением остаются 1 036 человек, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, сегодня в Тюменской области зафиксирована одна смерть от коронавируса. За весь период пандемии в регионе скончался 41 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Из хороших новостей: за минувшие сутки 30 человек излечились от болезни, за весь период – 7 676 жителей.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 859 человек с COVID-19, с начала периода – 1 204 502. Выздоровевших – 5 563, за весь период – 975 859. Умерших – 174, с начала периода – 21 251.