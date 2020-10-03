Специалисты Тобольского социально-реабилитационного центра учат семьи быть счастливыми Фото: pixabay.com

При финансовом содействии московского Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на базе Тобольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних продолжается реализация проекта «Мать и дитя: счастье быть вместе!».

Он направлен на сохранение благоприятной для воспитания ребёнка семейной среды: от социально-психологической поддержки беременных женщин, до повышения родительских компетенций и формирования готовности к преодолению трудностей в процессе воспитания.

Участвуют в проекте женщины, ожидающие рождения малыша, мамы с детьми в возрасте от 0 до 1,5 лет и, конечно же, будущие и уже состоявшиеся папы.

Родители посещают занятия в психологической гостиной «Во!КругМамы!», которые организует психолог-консультант высшей категории, кандидат психологических наук Надежда Корнеева. Молодые семьи слушают мини-лекцию на заданную тему, выполняют тренинговые упражнения и общаются за чашкой чая. В гостиной мамы могут попробовать себя в занятиях по рисование на воде и в гончарном мастерстве.

Родителей с детьми от 0 до 1,5 лет ждут мастер-классы по общению с ребёнком, по проведению укрепляющего и оздоровительного массажа, по развитию речи, мелкой моторики и кругозора. Занятия проводят педагог-психолог, воспитатель, логопед, инструктор АФК и медицинская сестра по массажу.

-Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в апреле-мае оставила нам возможность только дистанционного консультирования. Сегодня мы проводим занятия в центре для малых групп от 5 до 6 человек с соблюдением всех профилактических мер. Участники проекта всегда могут обратиться в наш центр за психологической помощью и педагогической поддержкой, - рассказала директор центра и руководитель проекта Татьяна Левина.