Тюменские автогонщики вернулись с «Формулы-1» Фото: pixabay.com

Несмотря на пандемию короноавируса, в Сочи, 27 сентября, прошли гонки Формулы 1. По мнению тюменских участников – это скорость, страсть и стиль в одном уикенде.

-Каждый раз себя спрашиваю зачем мне это, ведь там куча ограничений, условий, а уж в этом году и подавно. Уже третий раз я

получаю опыт, получаю время для перезагрузки, для новых идей и мыслей. Да, тяжело, да, порой обидно за действия людей, ради которых стараешься, но это безумно круто! Все минусы перекрывает атмосфера! Я готов сейчас весь год восстанавливать спину, ноги, готов питаться на полу, главное ещё раз попасть в этот шикарный мир. Я не безумный фанат формулы 1, но оказаться внутри - это бесценно! - поделился впечатлениями профессиональный автогонщик Владимир Соколов.

Также, по его словам, самое главное на Формуле 1 - это тайминг и семинары. Безопасность находится на высшем уровне. Всех гонщиков снаряжают в несгораемые комбинезоны, кепки, маски и диэлектрические перчатки.

-Я на Формуле 1 был с Албоном, а на Формуле 2 с нашим Робертом Шварцманом - мы с ними постоянно рядом. Отмечаем каждое действие пилота и команды на соблюдение правил, если что-то не так, сразу рапорт. Бывают и неприятности, в этом году случилась авария на большой скорости. Не берусь судить причины и последствия, главное все живы и здоровы, а техника дело наживное, - рассказывает тюменец.

Добавим, что 3 октября в Тюмени состоится чемпионат Тюменской области по автомногоборью и конкурс среди водителей с ограниченными возможностями.