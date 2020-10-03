Тюменская область вернула лидерство в УФО по обороту розничной торговли Фото: pixabay.com

Тюменьстат представил очередной рейтинг регионов Уральского федерального округа по социально-экономическому развитию. В нём наш регион лидирует по пяти показателям из десяти.

Так, область вернулась на первое место по обороту розничной торговли, ранее по этому показателю выбивался вперёд Ямало-Ненецкий автономный округ. В среднем на душу населения он составил 151,2 тысячи рублей, то есть 21,6 тысячи рублей в месяц.

Уже по традиции регион показал максимальное значение ввода жилья в расчёте на тысячу человек: 281,9 квадратных метров общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальными застройщиками – 133,1 квадратных метров.

Индекс промышленного производства к соответствующему периоду 2019 года в Тюменской области составил 128,8%. По данному показателю мы также в лидерах.

Кроме того, наш регион выступает на первом месте по объёмам производства молока - 218 килограмм и яиц - 599 штук на душу населения.

Наибольший объём производства скота и птицы на убой на душу населения наблюдался в Челябинской области - 78 килограмм.

Самый низкий индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги на конец июля 2020 года к декабрю 2019 года - 101,8% наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе. Однако Ямал находится в лидерах по обороту общественного питания на душу населения - 14,2 тысячи рублей и объёму платных услуг на душу населения - 41,4 тысячи рублей.