Тюменские потребительские кооперативы закупают у населения мясо и молоко

Потребительские кооперативы закупают у населения мясо и молоко Фото: pixabay.com

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы играют важную роль в развитии Тюменской области. Так, в 2019 году объём закупленного ими молока составил 35,7 тысячи тонн. Это стало возможным благодаря государственной поддержке, которую получил 31 кооператив на сумму 138,3 миллиона рублей.

Субсидии выплачиваются при условии, что организация произвела расчёт с малыми формами хозяйствования за сданное молоко в зачётном весе по цене, составляющей не менее 95% от средней цены реализации продукта на переработку.

Также потребительским кооперативам возмещается часть затрат по заготовке мяса, произведённого хозяйствами населения. В этой сфере господдержку получили 18 организаций на сумму 45,6 миллиона рублей. Всего в хозяйствах населения было закуплено 2,2 тысячи тонн мяса всех видов в убойном весе.

Субсидии выплачивались при условии расчёта с хозяйствами населения за заготовленный продукт по цене не менее 140 тысяч рублей за 1 тонну убойного веса.