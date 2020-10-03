Тюменцам дали несколько идей, как безопасно отметить детский праздник в пандемию Фото: pixabay.com

Несмотря на введенные в регионе ограничения из-за пандемии коронавируса, на необходимость соблюдения санитарных норм, всем родителям хочется в день рождения ребенка устроить ему большой праздник. Как сделать это весело, просто и, главное, безопасно как для именинника, так и для его гостей, рассказала организатор событий Мария Швецова.

– Вы можете позвать друзей, родственников не домой или в детский центр, в ресторан, а в парк, сквер, на набережную. На улице можно не надевать маску, и приглашенные не окажутся все вместе в закрытом помещении. На свежем воздухе можно устроить квест, – говорит Мария. – Задания продаются готовые или придумайте их сами. Нужно заранее разложить бумажки в разные места и в конечном пункте закопать коробочку, например, со сладостями или игрушками для всех детей.

Еще один вариант – пригласить в парк аниматора с готовой игровой программой. Либо можно устроить веселые старты на детской площадке во дворе вашего дома.

В случае, когда ваша семья находится на самоизоляции и нет возможности выйти из дома, можно устроить праздник с аниматорами онлайн через трансляцию в интернете. Подключиться могут и друзья именинника со своих домашних компьютеров или телефонов.

Чтобы порадовать именинника, можно заранее попросить родственников, друзей записать поздравительные видео и выслать вам. И либо склеить из них душевный фильм, либо в течение дня один за другим показывать подростку. Так он будет чувствовать себя в центре внимания, услышит много добрых слов и «повидается» с близкими людьми, сообщает «Мегатюмень».