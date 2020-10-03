Пожилых тюменцев научили бороться со стрессом Фото: pixabay.com

На медицинском факультете тюменского «Университета третьего возраста» продолжаются занятия, которые стартовали 17 сентября. Проводят их специалисты регионального «Многопрофильного консультативно-диагностического центра», а также «Областного геронтологического центра».

На последнем занятии «студенты» освоили тренинговую программу «Стресс, страх, тревожность и депрессивные состояния пенсионного возраста. Способы и методы преодоления», которую провела психолог МКДЦ Евгения Саськова.

Она рассказала о видах и стадиях стресса, чем отличается тревога от страха, провела экспресс-«тренировку» и обучила самомассажу, благодаря которому можно справиться с эмоциями.

-Массируя мизинец левой руки указательным и большим пальцами правой, постепенно опускаясь к его основанию, можно перестать сильно волноваться. Поместив кончики пальцев под глазами, на верхней точке скул, двигайтесь по её верхней части к вискам, немного постукивая. Также при стрессе полезно массировать верхние точки ушей, - рассказала психолог.

Впереди ещё четыре семинара: о профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и о физической активности.

-Проект помогает лучше информировать пожилых людей об ответственном отношении к здоровью, а они транслируют свои навыки и знания своему близкому окружению. За всё время на медицинском факультете занималось более 200 граждан. Мы будем продолжать работу, с учётом пожеланий наших студентов, - сообщила заведующая региональным центром общественного здоровья МКДЦ Юлия Стрельникова.