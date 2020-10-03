В Тюмени открылась выставка, посвященная истории строительного комплекса региона

Фото: www.tyuiu.ru

В Тюменском индустриальном университете открылась выставка «Строители - призванье навсегда», посвящённая истории строительного комплекса региона. Экспонаты для мероприятия предоставили 12 крупнейших организаций, входящих в состав Союза строителей Тюменской области.

-Без памяти о прошлом невозможно построить будущее, а в нашей большой Тюменской области многим можно гордиться - в том числе, строительными объектами и славными традициями, - обратился к участникам церемонии открытия заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Также, по его мнению, на выставку будут приходить как молодёжь, только выбирающая профессию, так и ветераны строительной отрасли. Благодаря сохранению и преемственности традиций представители молодого поколения начнут стремиться к тому, чтобы результаты их трудов были также увековечены в истории, ведь профессия строителя - самая важная и нужная, мирная и созидательная.

-Строительная отрасль Тюменской области достойно выглядит среди других регионов Российской Федерации. С 2008 года мы вышли на миллион квадратных метров жилья в год и с тех пор увеличиваем объёмы строительства. Это знаковая цифра. Для нас это не просто, но вместе с тем - ответственно, ведь от этого зависит выполнение национальной программы, - рассказал председатель правления Союза строителей Тюменской области Игорь Спиридонов.

Символично, что экспозицию открыли в год, когда союз отмечает 20-летний юбилей.

Как рассказала директор музея истории архитектуры и строительства Вера Аксюта, даже перед самым открытием организаторы продолжали принимать звонки от строительных компаний, также желающих принять участие.

-Сегодня мы открыли новую яркую страницу в истории нашего края, нашего вуза и нашего музея. Сформирована первоначальная коллекция по истории строительной отрасли и это - только начало. Благодарим всех участников и ждём новых поступлений в музей, - сообщила руководитель.

На выставке представлены уникальные исторические фотографии. Например, снимки Тюменского фанерного завода датированы 1920-30 годами, также есть фотокарточки, сделанные в военное время. Кроме того, среди экспонатов находятся подлинные ордена и награды Союза строителей региона и исторические документы 1950-70 годов.

В центре зала установлен макет монумента - победитель конкурса на лучший памятник строителям Тюменской области. Возможно, в будущем он появится на территории региона.

Выставка будет работать в музее истории архитектуры и строительства Тюменского края Тюменского индустриального университета на постоянной основе.