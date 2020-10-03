Тюменцам подсказали идеи подарков на День учителя Фото: pixabay.com

Уже в предстоящий понедельник, 5 октября, вся страна будет отмечать День учителя. В этот праздник школьники и их родители выражают признательность педагогам за их мудрость и труд.

Преподаватель этики Марина Сминцева рассказала, что уместно будет подарить любимым учителям и как выбор презента зависит от пола наставника.

-Основным подарком для педагогов всегда были и будут цветы. Сейчас их нередко заменяют съедобными букетами, причём есть как мужские варианты, так и женские. А вот дарить деньги не стоит, ни в конверте, ни в упаковке, это не этично. Лучше предпочесть сертификат. Он может быть в магазин техники, посуды, косметики или канцелярии. Для мужчин - в магазин спорттоваров и туристических принадлежностей, книжный или компьютерный, - рассказала специалист.

Также, по её словам, хорошим подарком могут стать и красиво оформленные наборы чая, кофе, мёда, варенья и орехов. Они универсальны и подойдут педагогам обеих полов, так же, как и, например, именная флешка или пауэрбанк, телескопическая указка, ежедневник, органайзер, ручка с гравировкой или набор канцелярии.

Не стоит дарить мягкие игрушки, косметику или духи, ведь вы не всегда знаете вкус учителя. Алкоголь тоже будет крайне неуместен, лучше попробуйте подобрать что-то индивидуальное. Например, учителю химии, физики, биологии можно вручить какие-либо приспособления для лаборатории, то, что пригодится в работе с детьми. Также подойдут глобус в класс, карта мира на стену, портреты учёных, энциклопедии.