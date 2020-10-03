ФК «Тюмень» проведет выездной матч с «Зенит-Ижевском» Фото: pixabay.com

ФК «Тюмень» продолжает выступать в ОЛИМП-Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Ближайший выездной матч состоится сегодня, 3 октября, с «Зенит-Ижевском».

Накануне стало известно, что команду соперника покинул главный тренер Сергей Емельянов. До игры руководство клуба должно представить нового наставника.

За год команды встречались трижды, и каждый раз победа оставалась за «Тюменью». В рамках прошлого сезона Олимп-Первенства в августе и октябре счёт был 5:3 и 1:0. В августе 2020 года, в рамках «Бетсити Кубок России - 2020-21 годов», итоговый счёт оказался 1:2.

По прогнозам, шансы «Тюмени» на победу оцениваются в 77,79%.

Отметим, что наша команда занимает третье место в турнирной таблице 4-й группы ОЛИМП-Первенства, уступая «КАМАЗу» и «Волге». Из семи сыгранных матчей шесть закончились победами и один - ничьей. На счету клуба 19 очков. «Зенит-Ижевск» - на 10-м месте с 7-ю очками.

Из восьми игр наш соперник победил только в двух, а проиграл - в пяти. Ещё одна - закончилась ничьей.

Тем временем «Тюмень-дубль» готовится к матчу в Перми против местной команды СШОР «Звезда», который пройдёт также 3 октября. Клуб выступает в Первенстве России среди команд III дивизиона, в регионе «Урал и Западная Сибирь».