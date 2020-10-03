Тюменская служба занятости показала пример, как надо работать с населением Фото: pixabay.com

Кадровый центр «Работа России» города Ишима и Ишимского района занял второе место в рейтинге пилотных модернизированных центров субъектов РФ за 2019 год. Перенять их опыт приезжают коллеги из других субъектов.

Недавно здесь побывала делегация Ненецкого автономного округа, а теперь и специалисты службы занятости Мурманской области приехали изучить опыт реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Коллеги из Мурманска приступают к его реализации в следующем году, поэтому им было интересно увидеть наглядный результат модернизации модульного центра.

Осмотрев помещения, оформленные в фирменном стиле и оборудованные современной техникой, коллеги отметили комфортные условия для посетителей в зоне первичного приёма, удобные рабочие места для специалистов, организованные по системе 5С, а также игровую зону для детей.

- Мы обязательно будем использовать ваш опыт в своей работе. Начиная с разработки дизайн-проекта до организации переобучения и реализации жизненных и бизнес-ситуаций, - сообщил директор центра занятости населения города Мурманска Роман Антонов.

Стоит добавить, что Ишим и Ишимский район имеют один из самых низких показателей уровня безработицы в регионе, и один из самых высоких по трудоустройству. Коллектив кадрового центра выстраивает свою работу так, чтобы каждый нуждающийся житель нашёл подходящую для него работу, а каждый наниматель - своего сотрудника.