В Уватском районе намерены разбить плантации северных ягод Фото: pixabay.com

Специалисты Уватского района изучили технологию плантационного выращивания клюквы, брусники, голубики, морошки и княженики во время поездки в Кострому. Здесь действует единственное в России предприятие, которое занимается производством ягод в промышленных объёмах.

Разработкой проекта занимается заместитель главы Уватского района по экономическим вопросам Павел Ваганов. По его словам, механизм уже создан, осталось только привлечь учёных и инвесторов.

Один из вариантов плантационного выращивания ягод - это применение торфяных выработок, считает Ваганов.

-Мы занимаемся разработкой и реализацией проекта по освоению торфяных месторождений в районе. Предполагается комплексный подход, который заключается в совмещении различных видов деятельности на этих месторождениях. Запасы торфа в районе оцениваются в 6,7 миллиарда тонн. Проектом предусмотрена его разработка, выработка различной продукции, - говорит он.

Клюкву, голубику, княженики американского и болотных сортов вполне реально получить в условиях северного района Тюменской области. Для муниципалитета такой проект весьма перспективен, так здесь имеются ресурсы и рынки сбыта. Осталось лишь запустить его в действие.