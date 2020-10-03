Погода на 3 октября в Тюмени: в течение дня пройдет дождь

Погода на 3 октября в Тюмени Фото: pixabay.com

В субботу, 3 октября, в Тюмени ожидается переменная облачность. Утро окажется солнечным, но после обеда начнёт накрапывать дождик, который закончится ближе к вечеру. В отдельных районах возможен туман.

Днём столбики термометров покажут +12 градусов, а к вечеру температура опустится до +9. Ночью похолодает до +4. Весь день будет дуть юго-западный ветер от 5 до 13 м/с.

По народному календарю 3 октября наступал Астафий Ветряк. В этот день наши предки судили о том, какая будет погода в оставшиеся осенние дни.

Если ветер дует с юга - ожидается тепло и получится богатый урожай озимых, с запада - к дождю, с востока - дни будут ясными, с севера - месяц выдастся холодным. Если 3 октября летит паутина, значит снег выпадет не скоро, но если шишки на елях выросли низко - грядут ранние морозы.