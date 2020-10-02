Сбежавших из дома влюбленных подростков из Когалыма сняли с поезда в Тюмени

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Семнадцатилетние парень и девушка из Когалыма – студент колледжа и студентка вуза – купили электронные билеты на поезд до Самары 30 сентября. О путешествии родителям влюбленные не сообщили.

Оказалось, родители запрещают им встречаться. Потому влюбленные решили уехать в Самару, где живет подруга девушки – молодые люди хотели обосноваться в Поволжье.

Ночью 30 сентября в дежурную часть тюменского линейного отдела МВД России на транспорте поступила ориентировка о том, что в проходящем поезде из Когалыма едут несовершеннолетние, которые ушли из дома. Сотрудники транспортной полиции установили, что ребята едут в пассажирском поезде № 313 «Новый-Уренгой – Уфа». По прибытии поезда на станцию Тюмень подростков сняли с поезда.

Сотрудники транспортной полиции связались с родителями путешественников, а после побеседовали с ребятами о разумности поступка. Затем влюбленную парочку разместили в доме социальной реабилитации семей и детей «Борки». Сейчас ребята уже переданы законным представителям.