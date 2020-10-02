В Тюмени откроется памп-трек

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Торжественное открытие памп-трека – специальной велосипедной трассы – состоится в эту субботу, 3 октября, в 12.30 в лесопарке «Гилёвская роща».

Организаторы отмечают, что примерно месяц назад такой памп-трек был установлен в экопарке «Затюменский». Особенность трассы в том, что набор и поддержка скорости осуществляется не за счет вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения волн – в ямах велосипед «вжимается», на кочках «расслабляется».

Кольцевая трасса обычно имеет относительно небольшую длину (несколько десятков метров). Возможны развилки и перекрестки для организации разнообразных маршрутов прохождения. Такая конфигурация является отличным местом для проведения тренировок на велосипедах, а также на роликах и скейтбордах. Она оснащена стартовыми машинками, что позволит проводить соревнования по экстремальным видам велосипедного спорта – ВМХ.

Памп-трек оснащен системой освещения на солнечных батареях, которые позволят накапливать солнечную энергию для освещения площадки в вечернее время.