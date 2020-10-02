Тюменских фотографов зовут на международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

Автор снимка: Григорий Денисов. Фото с сайта ruscivilization.ru

Федеральное агентство по делам национальностей объявил о старте IV Международного фотоконкурса «Русская цивилизация».

– С каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать, какой они видят русскую цивилизацию, – отмечают организаторы.

Уже с 5 октября профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на сайт www.rucivilization.ru.

Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый из них может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва».

Работы принимают до 15 ноября, после чего их будет оценивать жюри. Награждение победителей состоится в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.