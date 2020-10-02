Тюменцы могут вернуть за тур до 20 000 рублей

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Российское правительство продлило программу путешествий по России с кешбэком, но также внесло новые условия. Теперь максимальный размер денежного возврата за поездку составит 20% от стоимости тура, но не более 20 000 рублей. Также отменена минимальная стоимость путевки, за которую можно получить кешбэк, прежде она составляла 25 000 рублей.

Продолжительность тура или проживание в гостинице сократили с четырех до двух ночей, то есть теперь кешбэк можно получить и за тур выходного дня. Разрешено бронирование номеров в отелях на туристических агрегаторах.

Программой в нашем регионе пользуются как приезжие отдыхающие, так и местные жители.

– Это отличная программа особенно для пенсионеров. Ежегодно мы с подругами отдыхаем в санатории «Сибирь». На этот раз оформила поездку по программе туристического кешбэка, очень довольна, – поделилась мнением жительница Тюмени Мунира Геринг.

Второй этап программы продлится не менее месяца. Напомним, первый этап проходил с 21-го по 28 августа. По его итогам Тюменская область вошла в топ-10 регионов по бронированию мест в отелях и заняла шестое место по популярности у туристов.