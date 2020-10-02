Тюменец отдал коттедж бывшей, еще миллион рублей взыскали приставы

Фото: УФССП по Тюменской области

Приставам-исполнителям пришлось вмешаться в личную жизнь бывших влюбленных. При разделе имущества мужчина должен был поделиться жильем и деньгами с бывшей супругой, однако ей удалось этого добиться только через суд.

Заселяли женщину приставы-исполнители по решению суда о принудительном вселении ее в коттедж бывшего супруга и его новой жены. «Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – резюмировали приставы.

По второму судебному решению мужчина должен был выплатить бывшей более 1 млн рублей. Приставы запрашивали имущественное состояние должника, в результате подтвердилось, что у тюменца ничего нет. Однако он ездит на автомобиле премиум-класса. На этом основании приставы вынесли постановление о взыскании с зарплаты должника и запрете на выезд за пределы страны.

Мужчина обратился к судебному приставу, попросил снять ограничения на выезд: оказалась, что новая семья не смогла ужиться в одном доме с бывшей женой и они намерены уехать на постоянное место жительства в Чехию. Однако открыть границы ему смогли только при полном погашении долга. К долгу прибавился исполнительский сбор за просроченное время для добровольного погашения в размере 7% от общей суммы в доход государства. Мужчина в тот же день перевел всю сумму долга взыскательнице, а также оплатил исполнительский сбор.