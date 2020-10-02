Жители взорвавшейся пятиэтажки на ул. 50 лет ВЛКСМ, 95 вернутся домой уже завтра

Дом отремонтируют за счет бюджетных средств

Представители областных органов власти и администрации Тюмени встретились с пострадавшими жителями дома на ул. 50 лет ВЛКСМ, 95, который взорвался 20 сентября из-за хлопка газа в одной из квартир. Ранее комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города признала дом зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Жителей временно разместили в гостинице «Колос». Что их ждет дальше?

Специализированная строительная организация «Геофонд+» провела в доме первый этап обследования. Специалисты установили, что пятиэтажку можно отремонтировать полностью. После проверки и запуска всех инженерных систем, на что уйдет пара дней, жильцы третьего и четвертого подъездов смогут вернуться в свои квартиры.

А вот первый и второй подъезды, которые больше всего пострадали, огородят забором, заявила администрация Тюмени.

– Там будет дежурить частное охранное предприятие. На несущих конструкциях разместят сигнальные маяки. В дальнейшем жители первого и второго подъездов в сопровождении спасателей смогут по-прежнему попадать в свои квартиры, чтобы забрать необходимые вещи, – объявили тюменцам.

Обследование здания продолжается. Результаты второго этапа огласят только через месяц, в начале ноября. На их основе разработают проектную документацию по ремонту дома, над ней будут работать еще два-три месяца. Около года уйдет на сам ремонт. Только после этого заселят первый и второй подъезды.

– За всеми проводимыми в доме работами администрация Тюмени будет осуществлять технический надзор. Жители первого и второго подъездов на это время могут подыскать себе жилье для аренды, которая будет оплачена из бюджетных средств, – сообщает администрация областного центра. – Поврежденные строительные конструкции дома будут полностью отремонтированы за счет бюджетных средств. При этом косметический ремонт муниципальных квартир будет выполнен за счет муниципального бюджета, а собственникам остальных пострадавших квартир предложено воспользоваться материальной помощью.