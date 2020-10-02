Лайфхак: как затарить холодильник и развлечься в выходные?

Если вы умеете продуктивно работать, это еще не залог успеха. Не менее важно полноценно провести выходные, совместив активный отдых для души и полезные дела, будь то уборка или покупка продуктов. Не отказывайте себе в удовольствии наполниться новыми впечатлениями и внести разнообразие в обычную жизнь.

Так, существует мнение, что покупка продуктов – сплошные хлопоты. Особенно, когда «забиваешь» холодильник на неделю. А задумывались ли вы, что, следуя чувству лени, вы идете в ближайший магазин и покупаете порой не самые свежие и качественные продукты? И исполнение при этом чувства долга не приносит вам никакого удовольствия?

Начните покупать продукты по-новому! Совмещайте продуктовый шопинг и отдыхайте всей душой на «Алебашевском BAZAR». Ведь это не просто собрание местных фермеров и уникальных производителей в одном месте, но и современная площадка для проведения развлекательных мероприятий.

Приглашаем вас в этом убедиться и посетить «Алебашевский BAZAR» в эти выходные.

Рынок «Алебашевский BAZAR»

В программе БЕСПЛАТНЫХ мероприятий на 3 октября:

11:00-13:00 – спортивные тренировки на свежем воздухе под руководством опытного тренера, фитнес-клуб «Даудель-спорт»: лечебная физкультура, скандинавская ходьба (парковка рынка, главный вход);

12:00-15:00 – открытие эксклюзивной сыроварни «Петелино». Знакомство с мини-производством сыров «за стеклом», дегустация сыров «с пылу с жару», конкурсы и подарки (1 этаж, «Петелино»);

12:00-15:00 – живая музыка в исполнении кавер-группы «RADIO 36,6» (сцена, 2 этаж, фуд-корт);

12:00-15:00 – фотосессия для всех желающих с печатью на магнитах (фотозона, 2 этаж, выход с эскалатора);

15:00-18:00 – живая музыка в исполнении аккордеониста Ситникова Сергея (сцена, 1 этаж).

Фото: Рынок «Алебашевский BAZAR»

В программе БЕСПЛАТНЫХ мероприятий на 4 октября:

12:00-14:00 – спортивные тренировки на свежем воздухе под руководством опытного тренера, фитнес-клуб «Даудель-спорт»: лечебная физкультура, скандинавская ходьба (парковка рынка, главный вход);

12:00-15:00 – живая музыка в исполнении саксофониста Суровицкой Анастасии (сцена, 1 этаж);

12:00-15:00 – фотосессия для всех желающих с печатью на магнитах (фотозона, 2 этаж, выход с эскалатора);

15:00-18:00 – живая музыка в исполнении аккордеониста Ситникова Сергея (сцена, 1 этаж).

И самое главное! В честь празднования Международного дня пожилых людей все два дня (3 и 4 октября) торговые точки в «Алебашевский BAZAR» предоставят скидку 8% при предъявлении пенсионного удостоверения, а «Лавка меда» подарит целых 15%!

Радуйтесь ассортименту эксклюзивной продукции от местных фермеров и проведите долгожданные выходные активно!

Во время мероприятий просьба соблюдать социальную дистанцию, находиться в защитных медицинских масках и перчатках, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Ждем вас на новом современном рынке «Алебашевский BAZAR»! Поверьте, нам есть чем удивить.

Рынок «Алебашевский BAZAR»

Рынок «Алебашевский BAZAR»

Ул. Тимофея Кармацкого, 20

(остановка «Алебашевская», напротив мкр-на «Европейский»)

Тел. 40-10-50

Официальный сайт: алебашевский.рф

Группа во «ВКонтакте»: vk.com/alebashevski_bazar

Instagram: alebashevski_bazar