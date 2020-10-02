Спорторганизаторы Тюмени анонсировали бесплатные занятия

Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

В октябре на 186 площадках Тюмени организуют бесплатные тренировки с профессиональными тренерами. В каждом округе города спорторганизаторы предлагают занятия общей физической подготовкой, подвижные игры, скандинавскую ходьбу и многие другие активности.

В Восточном округе есть занятия для детей от шести лет по волейболу и капоэйре. А взрослое население может также сразиться в волейбол и баскетбол или заняться атлетической гимнастикой. В Калининском округе для первоклашек и ребят постарше работают секции шахмат и настольного тенниса. Для старшего поколения предлагаются занятия хоккеем, фитнесом и бильярдом. В Ленинском округе для самых маленьких (от пяти лет) предложены секции с основами футбола и другие игры, взрослых приглашают поиграть в дартс или заняться закаливанием. Малышей от шести лет в Калининском округе зовут играть в шашки и шахматы, а также в футбол и подвижные игры. А для людей среднего и старшего возраста предлагается бильярд и общеукрепляющая гимнастика.

Списки всех спортивных направлений, реализуемых по месту жительства населения, составлены отдельно по каждому административному округу города. График занятий для людей старшего возраста сформирован в отдельном файле. Ознакомьтесь с расписаниями можно на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, на портале «Тюмень – наш дом» в рубрике «Мой спортивный организатор», на сайте «Детки». Организаторы рекомендуют предварительно связаться по указанному в графике номеру телефона и уточнить расписание каждого конкретного инструктора по спорту.