Госавтоинспекторы задержали очередного тюменского лихача

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Любителя экстремального вождения, снимавшего видео на камеру смартфона, задержали сотрудники ГИБДД Тюмени и привлекли к административной ответственности.

На спидометре – 185 км/ч, с этой скоростью 19-летний водитель Volkswagen мчался по улице Республики. Свидетельством тому стала его собственная видеозапись, опубликованная в интернете вечером 23 сентября. Задержанный признал всё, кроме превышения скорости, он утверждает, что его электронный спидометр, который попал в кадр, неисправен, сообщает Госавтоинспекция региона.

Молодой человек только в 2020 году привлекался к ответственности 27 раз. Он не раз ездил на запрещенные сигналы светофоров, выезжал на встречную полосу, превышал скорость и нарушал требования дорожных знаков. Пять штрафов он до сих пор не уплатил.

В этот раз на лихача снова составлены административные материалы за несколько нарушений ПДД: он ездил по полосе для общественного транспорта, пересекал разметку и неправильно пользовался световыми приборами. Сумма новых штрафов составила 2 500 рублей.